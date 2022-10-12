Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным.

«Ищут и ничего не найдут, потому что Украина здесь решает быть переговорам или нет», - заверил Арестович.

Также представитель ОП рассказал о «любимой мечте» российского лидера.

«Запад никогда не пойдет, чтобы поставить нас под шантаж: мы вам не даем оружие, если вы не соглашаетесь на мирные переговоры. Это любимая мечта Путина и его ИПСО, которое вовсю распространяется, и этого не будет. Потомучто иначе это будет катастрофа и для Запада», - уверен Арестович.

Это, по словам советника ОП, будет означать, что все в мире, в том числе Китай, поймут, что если Запад атаковать, или западные интересы, а потом пригрозить ядерной бомбой, Запад будет отступать.

Добавим, что тем временем стало известно, что в Украину прибыли еще четыре дополнительных системы HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Резников.

"Четыре дополнительных HIMARS от наших партнеров прибыли! Я благодарен Джо Байдену, Ллойду Остину и американскому народу. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости в преддверии Ramstein 6, куда я еду завтра. Там будет больше", - написал он в твиттере.

Напомним, известный журналист выдал тайны биографии Путина, которые могут скрывать. Так, согласно расследованию, Путину не 70 лет.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.