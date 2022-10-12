Актриса скончалась в возрасте 96 лет во все всего за несколько дней до своего 97-летия, пишет BBC.
«Дети дамы Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно скончалась во сне дома в Лос-Анджелесе», — сообщили в семье.
Также в заявлении говорится, что помимо ее трех детей, Энтони, Дейдры и Дэвида, у нее осталось трое внуков, Питер, Кэтрин и Ян, а также пятеро правнуков и ее брат, продюсер Эдгар Лэнсбери.
Анджела Лэнсбери родилась в Лондоне 16 октября 1925 года, позже переехала в Нью-Йорк и поступила в школу драматического искусства.
В 1942 году на вечеринке ее заметил голливудский представитель и ей дали ее первую роль в фильме «Газовый свет». Юная актриса сразу же была номинирована на «Оскар» за роль второго плана, но награду так и не получила. За свой второй фильм «Портрет Дориана Грея» Анджела Лэнсбери выиграла первый «Золотой глобус» и вновь была номинирована на «Оскар».
Всего Анджела Лэнсбери трижды выдвигалась на премию «Оскар», восемнадцать раз номинировалась на премию «Эмми», шесть раз становилась лауреатом «Золотого глобуса» и пять раз удостаивалась высшей американской театральной премии «Тони». В 2013 году Лэнсбери была удостоена почетной премии «Оскар» за более чем семидесятилетний вклад в развитие кинематографа.
Актриса сыграла ряд выдающихся ролей, но настоящая любовь зрителей к ней пришла в 1984 году, когда Лэнсбери получила роль Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство".
До последних дней Лэнсбери продолжала два раза в день выступать на сцене и хотела сыграть интересную роль в кино, но отказывалась от многих предложений, так как не хотела играть «умирающих от Альцгеймера старушек».
Напомним, знаменитая актриса ушла из жизни за день до юбилея.
Также сообщалось о смерти выдающейся певицы. В семье рассказали, что это произошло во сне.