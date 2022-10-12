Путин с отчаянием ищет переговорные площадки и возможности договориться, в россии «реально катастрофа».

Об этом в беседе с Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в россии нарастают все виды катастроф – экономическая, мобилизационная, военная.

«Например, грандиозная проблема с военными летчиками. Самолеты есть, подготовленных экипажей нет. Особенно, что касается фронтовой авиации. Проблемы нарастают и они в короткие сроки, февраль, поламают им хребет в ноль. Россия пойдет в полный разнос, а на поле боя от нее ничего не останется», - заверил Арестович.

По словам представителя ОП, в России об этом прекрасно знают и спешат договориться «с понтами: оставьте мне четыре области, иначе ядерное оружие».

«Они так надувают свою силовую позицию, что последнему коту в ООН, либо где-то на задворках НАТО понятно, что они находятся в слабой позиции. Раз они умоляют и готовы пойти на все, что угодно – дальнейшее применение силы, о которой они так гордо рассказывают, включая ядерное оружие, выглядит крайне сомнительным», - пояснил Алексей Арестович.

Представитель Офиса президента также заявил, что Путин находится в слабой позиции из-за своих «идиотских действий», поэтому Запад продолжает его водить за собой.

Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.