«Я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас», - сказал президент США в интервью телеканалу CNN, добавив, что возможность такой встречи есть, но лишь, если российский лидер «подойдет сам».
«Например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал, что я хочу поговорить об освобождении Грайнер, я бы встретился с ним», - пояснил президент США.
В тоже время Байден уточнил, что не готов обсуждать присутствие России в Украине, а также «сохранении ее контроля над какой-либо частью Украины».
Также Джо Байден подчреркнул, что Путин действует жестко и он совершил военные преступления.
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Кроме того, американский лидер выразил сомнение втом, что Путин решится не применение ядерного оружия.
При этом Байден отказался сообщить, как будет выглядеть ответ США, если Путин все-таки реализует угрозы. По его словам, Пентагон заблаговременно разработал различные варианты действий на случай подобного сценария.
Он добавил, что угрозы путина имеют дестабилизирующий эффект и могут привести к катастрофическим ошибкам и просчетам.
Напомним, двукратная олимпийская чемпионка, баскетболистка Бриттни Грайнер выступала за екатеринбургский клуб. В феврале 2022 года она прилетела в россию из США и была задержана в аэропорту Шереметьево: в ее вещах нашли электронные сигареты с запрещённым в россии гашишным маслом. Суд, состоявшийся 9 августа, признал Грайнер виновной. Она получила девять лет колонии.
Напомним, в ОП сообщили, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров с россией.
Также сообщалось, что Путин может врать о своем возрасте и семье, в которой вырос.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россию полетели первые похоронки на погибших в Украине "мобиков".