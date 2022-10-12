Президент США Джо Байден не собирается проводить переговоры с Путиным в данный момент, но все же озвучил обстоятельства, при которых они могут состояться.

«Я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас», - сказал президент США в интервью телеканалу CNN, добавив, что возможность такой встречи есть, но лишь, если российский лидер «подойдет сам».

«Например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал, что я хочу поговорить об освобождении Грайнер, я бы встретился с ним», - пояснил президент США.

В тоже время Байден уточнил, что не готов обсуждать присутствие России в Украине, а также «сохранении ее контроля над какой-либо частью Украины».

Также Джо Байден подчреркнул, что Путин действует жестко и он совершил военные преступления.

Кроме того, американский лидер выразил сомнение втом, что Путин решится не применение ядерного оружия.

При этом Байден отказался сообщить, как будет выглядеть ответ США, если Путин все-таки реализует угрозы. По его словам, Пентагон заблаговременно разработал различные варианты действий на случай подобного сценария.

Он добавил, что угрозы путина имеют дестабилизирующий эффект и могут привести к катастрофическим ошибкам и просчетам.

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка, баскетболистка Бриттни Грайнер выступала за екатеринбургский клуб. В феврале 2022 года она прилетела в россию из США и была задержана в аэропорту Шереметьево: в ее вещах нашли электронные сигареты с запрещённым в россии гашишным маслом. Суд, состоявшийся 9 августа, признал Грайнер виновной. Она получила девять лет колонии.

Напомним, в ОП сообщили, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров с россией.

Также сообщалось, что Путин может врать о своем возрасте и семье, в которой вырос.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россию полетели первые похоронки на погибших в Украине "мобиков".