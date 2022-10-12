Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным.

По его словам, Путин хочет оставить четыре области – Донецкую, Луганскую, Херсонску и Запорожскую.

«В ответ на неформальные сигналы Путина - оставьте мне четыре области, Запад неформально отвечает устами четырех высокопоставленных людей, что «Дядя, теперь ты будешь первой мишенью». Вот тебе ответ на твои предложения», - заявил Арестович, добавив, что он аплодирует турецкому лидеру Эрдогану, который "разводит по-полной" Путина.

Также Арестович заверил, что наЗападе понимают всю бесперспективность каких-либо переговоров с Путиным,

«Сегодня он захотел четыре области, потом шесть, потом восемь, а потом захочет страны Балтии, потом захочет Польшу. И всяки раз угрожая бомбой. Китай Захочет Тайвань, кусок Индии, Китай захочет еще кусок чего-нибудь и возникает вопрос, когда же его надо останавливать? И ответ очень простой – либо вы его сразу останавливаете, либо потом будет поздно. И на Западе это прекрасно понимают», - сказал Арестович.

Напомним, Байден назвал единственное условие переговоров с Путиным, и это не касается войны в Украине.

Также сообщалось, что Путин может врать о своем возрасте и семье, в которой вырос.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россию полетели первые похоронки на погибших в Украине "мобиков".