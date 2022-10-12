Так, даже произошло незначительное подтопление берегов в парке "Наталка" и рядом с новым пешеходным мостом, ведущим на остров.
"Сейчас в Днепре уровень воды растет, Киевская ГЭС спускает воду, они производят электроэнергию. Электроэнергии не хватает», – объяснял эксперт в сфере ЖКХ, ранее возглавлявший профильную комиссию в Общественном совете при КГГА Олег Попенко.
Между тем, в КГГА сообщили, что повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева не превышает аварийных значений и связано с интенсивной работой ГЭС.
«Поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержки объединенной энергетической системы Украины», - говорится в сообщении.
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Также там отметили, что ситуация контролируемая и уровень воды стабилизируется в течение недели.
«ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме – компания продолжает обеспечивать покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, а также мобильный аварийный резерв в Объединенной энергосистеме Украины. Город просит жителей снизить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние пиковые часы нагрузок с 17:00 до 22:00», - обратились в КГГА к украинцам.
Кроме того, добавим, что в Киеве с утра из-за дефицита мощности ограничили электроснабжение всех трех очередей потребителей.
Также со своим обращением к украинцам обратилось МВД. Так, в министерстве сообщили, что выдача водительских удостоверений и регистрация авто приостановлены.
Это произошло из-за перебоев с электричеством - не работает Национальная автоматизированная информационная система.
Напомним, НБУ готовится выводить из обращения популярные банкноты.
Также сообщалось о языковом эксперименте в Монобанке - кого из клиентов теперь согласятся обслужить на украинском.