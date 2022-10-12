Полиция Германии отреагировала на призывы россиянки Елены Дирксен разбомбить площадь с толпой в центре Дрездена. Скандальную выходку ватницы уже расследуют правоохранители.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В ответ на мое опубликованное видео в твиттере о призывах "российской Алены из Дрездена" бомбить Германию, местная полиция проинформировала, что уже расследует этот случай.

Спасибо местным органам власти за скорую реакцию и ожидаем справедливого расследования", - написал Геращенко.

Ранее было опубликовано видео, на котором россиянка в Дрездене призывает Путина ударить ракетами по городской площади, где собрались люди на митинге против войны в Украине и в частности, против массированной ракетной атаки, которую совершила Россия по Украине.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот у нас здесь в Дрездене тоже можно хорошо еб*уть один разок", - сказала она.

"альона з Таганрога".. вже звучить як мем.



альона живе в Дрездені і хоче, щоб російська ракета прилетіла на центральну площу міста, бо їй не подобаються мирні мітинги🇺🇦



альона володіє рестораном "Родіна" (Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Саксонія, Німеччина) pic.twitter.com/HDaalPq5w6 — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) October 12, 2022

Напомним, известный журналист выдал тайны биографии Путина, которые могут скрывать. Так, согласно расследованию, Путину не 70 лет.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.