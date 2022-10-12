Полиция Германии отреагировала на призывы россиянки Елены Дирксен разбомбить площадь с толпой в центре Дрездена. Скандальную выходку ватницы уже расследуют правоохранители.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В ответ на мое опубликованное видео в твиттере о призывах "российской Алены из Дрездена" бомбить Германию, местная полиция проинформировала, что уже расследует этот случай.

Спасибо местным органам власти за скорую реакцию и ожидаем справедливого расследования", - написал Геращенко.

Ранее было опубликовано видео, на котором россиянка в Дрездене призывает Путина ударить ракетами по городской площади, где собрались люди на митинге против войны в Украине и в частности, против массированной ракетной атаки, которую совершила Россия по Украине.

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"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот у нас здесь в Дрездене тоже можно хорошо еб*уть один разок", - сказала она.

Напомним, известный журналист выдал тайны биографии Путина, которые могут скрывать. Так, согласно расследованию, Путину не 70 лет.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.