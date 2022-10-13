По всей вероятности, -5 градусов станет самым низким температурным показателем первого месяца зимы в Украине.
Соответствующий прогноз появился на сайте Wisemeteo .
Такой мороз в декабре ожидают на востоке и севере страны (и несколько дней).
В других регионах в этот период настоящей зимней погоды не будет, предполагают синоптики ни стойкого снега, ни температуры ниже 0 градусов. Возможны дожди.
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Морозы ударят по Украине уже в январе. Они будут наиболее сильными, по информации Wisemeteo, в Сумах. Приблизительно в середине месяца столбик термометра там может опуститься до -21 градуса.
В целом морозная погода в январе ожидается в восточных и северных областях. Но даже там воздух может прогреться выше нуля в конце месяца.
Февраль-2023, согласно предварительным прогнозам, не будет столь холодным, как январь. Низшую температуру в Украине обещают на уровне -10 градусов.
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