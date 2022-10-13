Керченский мост долго не устоит. Это просто небезопасно для жизни пассажиров, которые будут перемещаться этим.

Об этом заявила представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"Мост, во-первых, там не должен стоять не только учитывая международное право, законность этого строительства, но и потому, что он долгое время там просто не выстоит. Почвы настолько не устойчивы под этим мостом, что при первой же возможности, когда, например, оледенение Керченского пролива, лед начнет ходить, этот мост может просто погнуться и быть снесен даже естественными факторами.

Если посмотреть на сам мост, он как будто из бумаги сделан. И уже много шуток было, что пешеходный мост стеклянный, который мы имеем в Киеве, устоял, не сломался, не получил повреждений от детонации; а на Керченском мосту, куда вложили огромные средства, которые должны перевозить тонны и тонны пассажиров, другой какой-то техники, повредился и очень быстро.

Следует понимать, что они украли огромные средства на строительстве этого Керченского моста. И я боюсь, что он долго не устоит. Потому они, конечно, будут ремонтировать, но это просто опасно для жизни пассажиров, которые будут перемещаться по этому Керченскому мосту. Сколько он будет стоять после столь достаточно серьезных повреждений, никто же не знает", - говорит Тамила Ташева.

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