После победы Украины будет сформирована новая система коллективной безопасности - Больша Восьмерка.

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский.

"Большая Восьмерка будет выглядеть в новом составе - G7 + Украина. Такое ощущение, что президент Зеленский проводил селекторное совещание. Только не с со своими губернаторами, а с лидерами стран Запада.

На переговорах впервые было сказано, что "мы считаем путина и россию ответственной за совершенные преступления и они понесут наказание". Именно россия в такой риторике использовалась впервые.

Но самый важный пункт там - согласие с планом мира Зеленского, представлено на этой Большой Восьмерке.

Сейчас масса разговоров о каких-то непрошенных посредниках. Кто только не лезет - Маски, Трампы, Папы Римские.

Так вот заявление G7 - принятие условий Зеленского: полное восстановление территориальной целостности Украины, гарантии безопасности Украины в послевоенный период (оно же вступление в НАТО), восстановление украинской экономики в том числе за счет репараций от государства-агрессора и наказание всех российских военных преступников.

Таким языком официальный Запад с рф не разговаривал", - отметил Пионтковский.

Напомним, Байден назвал единственное условие переговоров с Путиным, и это не касается войны в Украине.

Также сообщалось, что Путин может врать о своем возрасте и семье, в которой вырос.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россию полетели первые похоронки на погибших в Украине "мобиков".