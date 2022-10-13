Судя по данным ее паспорта, в плен попала Аннна Бабицкая 1982 года рождения из Воронежа.

Бабицкая была в штурмовой группе. Попав в плен, она назвалась медиком. Рассказала, что пошла на фронт, чтобы не мобилизовали ее мужа.

В комментариях к кадрам украинцы обсуждают, в частности, что женщина не выглядит на свои 40 лет и гадают, что же ее действительно привело на фронт.

«Если прочитать ее невербальные жесты и мимику, когда она отвечает на вопросы, то, похоже, что воевать она ушла, потому что ее интересовали именно деньги. Тетя жила всю жизнь в грязи, а потом решила, что немного повоюет, заработает бабла и начнет жить как белый человек. Но не суждено. Меркантильная мадам не учла возможные последствия», «Надеюсь, ее проверят на наличие следов от приклада, потому что не тянет она на медсестру», "Так мобилизация 21 сентября началась, а она уже с 16 августа там", «82го года, а выглядит на 70. Просто в россии год жизни считается за три», «Идейная», «В свои 40 выглядит на 60», «В 40 выглядит на все 70, обычная история для русской бабищи», «Зачем ты сюда приперлась, мерзавка? Жила бы себе мирно, зарабатывала деньги, воспитывала бы детей – нет, надо было переться в Украину. Ради чего?», - комментируют в Сети кадры с военнопленной.

Напомним, названы сроки, когда проблемы переломят хребет россии "в ноль".

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