Украинским городам следует заранее подготовиться к возможным перебоям с водой из-за обстрелов россиян.

Об этом заявил президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий, передает Укринформ.

По его мнению, "риски всегда есть, потому что водозаборы – это тоже критическая инфраструктура", а враг понимает ее важность.

«Городам нужно подготовиться к возможным отключениям объектов водоснабжения и разработать действенные меры по решению вопроса обеспечения жителей городов водой», - сказал Новицкий.

По подсчетам Ассоциации, в городах с населением до 400 тыс. человек объектам водной инфраструктуры достаточно генераторов для обеспечения подачи воды в сеть. Однако в больших городах ситуация сложнее, нужно разрабатывать другие мероприятия, которые обеспечили бы потребителей водой.

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