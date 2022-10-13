Всем украинцам нужно срочно покинуть россию, если им дорога собственная жизнь.

Об этом предупредил российский журналист Иван Яковина, который с 2014 года живет в Украине.

"Россияне обос*ались с крымским мостом. Поэтому им срочно надо показать, что они эффективны и на что-то способны. Поэтому высасываются из пальца на пустом месте всякие дела.

Я призываю, если есть граждане Украины все еще живущие в рф, убегайте оттуда! Сейчас все абсолютно будут на вас вешать. Вы можете вообще ни к чему не причастны - просто по улице идти и все равно вам объявят, что вы террорист и вы хотели убить путина. Вас посадят в тюрьму, а до этого будут пытать.

Даже если у вас там родственники, убегайте оттуда. Скорее всего вы очень скоро попадете в тюрьму. Вы оказались на правах евреев в нацистской Германии. И не шутите с этим.

Я очень хорошо помню, когда я жил в рф 2008, началась такая же охота на грузин. Просто в школы приходили к детям. Это самый настоящий нацизм.

Властям позарез надо отчитаться о раскрытии сотен терактов, якобы "совершенных и подготоавливаемых Украиной". Ради этого они будут ловить простых людей на улицах", - утверждает Яковина.

Напомним, в ОП сообщили, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров с россией.

Также сообщалось, что Путин может врать о своем возрасте и семье, в которой вырос.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россию полетели первые похоронки на погибших в Украине "мобиков".