О несчастье рассказали в сообществе «Florida for Ukraine».
«Случилась беда… 7 октября беженка из Украины Анна Дудник погибла в ужасной железнодорожной катастрофе – ее сбил поезд 163rd st, North Miami Beach», - сообщили на странице.
Известно, что Анна и ее семья из-за войны менее двух месяцев назад были вынуждены покинуть родной дом и искать убежище в США.
«Она всегда хотела мирного неба над головой у ее детей. У нее остался муж и трое детей 13, 12 и 10 лет. Наша организация решила начать сбор средств, чтобы помочь семье Анны. Средства, собранные от имени семьи неприбыльной организацией 501c3 Florida for Ukraine, Florida for Ukraine 100% средств пойдут на погребение (семья пока, что в состоянии шока) и неотложные семейные расходы», - говорится в сообщении.
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Уточняется, что муж Анны и ее дети сейчас остановились у крестной мамы двух детей.
Напомним, ранее соощалось о таинственном нападении на украинку и ее маленькую дочь в Ирландии.
Также сообщалось, что неадекватный россиянин атаковал украинок за границей.
Кроме того, Politteka.net писала о гибели украинок в катастрофе на железной дороге в Германии.