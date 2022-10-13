За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели.

По имеющейся информации, в районе города Токмак Запорожской области наши подразделения поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненые оккупанты перевезены в местную больницу.

В Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки, потери противника составили до 150 человек убитыми.

«На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Основной причиной таких приказов является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов.

Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до тридцати единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта.

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