Журналистам удалось найти мужчину, который находился на столичном мосту на Владимирской горке в тот момент, когда его зацепила ударная волна.

Как передает ТСН, это Михаил Пята, мужчина каждое утро перед работой гуляет по Киеву, Стеклянный мост – это привычный для него маршрут.

Михаил убеждает, что даже успел заметить, как на него падает ракета, но вот испугаться не успел, только удивился. Именно Михаил Пята сделал первое фото останков ракеты, потому что сразу после взрыва спустился под мост.

"Как раз к скамеечкам подошел - слышу свист. Как поворачиваюсь и оттуда летит ракета. Я больше удивился, чем испугался. После взрыва у меня только заложило ухо. Взрывная волна снизу в мост ударила", - говорит Михаил.

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