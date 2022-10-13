12-летний житель Славянска несколько дней назад пострадал в результате обстрелов захватчиков. Враги убили всю семью мальчика.

Об этом рассказал руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

«Руслан приехал в Славянск в 2015 году вместе с сестрой. На тот момент у них уже не было родителей. И 19-летняя сестра заботилась о пятилетнем брате. На днях российский снаряд сделал мальчика сиротой во второй раз.

Прямое попадание оборвало жизнь Екатерины, ее мужа Алексея и его мамы, Елены Владимировны. Ребенка вынесло за пределы дома взрывной волной. «Если бы они выжили, мы бы ехали «скорой» все вместе. А я там был один», – так ответил мальчик на вопрос психолога о том, осознает ли он, что произошло», – рассказал Лях.

В настоящее время ребенок находится в клинической больнице. Физическое состояние не вызывает у врачей опасений. Он снабжен всем необходимым.

Судьба ребенка вызвала сочувствие у небезразличных украинцев. Уже три семьи изъявили желание взять его под опеку.

«Но сейчас главное – эмоциональное состояние ребенка. Она должна уйти от пережитого шока. Только после этого будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе. Понимаю, что эта история вызвала публичный резонанс. Поэтому буду информировать жителей о развитии событий», – пообещал чиновник.

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