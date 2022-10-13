Когда россияне захватили село Старый Быков Черниговской области, взяли и пленных. Среди похищенных украинцев – 26-летняя учительница математики и информатики Виктория Андруша.

Длинные недели родные женщины не знали даже, жива ли она. В конце концов выяснилось, что Виктория была заключена в тюрьму в Курском СИЗО, — говорится в сюжете ТСН .

Более 6 месяцев родственники пленника не имели с ней связи. Только на днях Викторию Андрушу вместе с пятью украинцами освободили из плена. Сейчас девочка набирается сил в родном селе, где и стены лечат.

История пленницы поражает. 25 марта рашисты пришли в дом семьи Андруши. Угрожали родителям девушки, обвиняя их дочь в том, что она якобы «передает украинским военным информацию о перемещении российской техники».

"Я стояла в кухне и слышала, как кричали там и плакали, и мать плакала, и отец плакал. Они стучали, стучали. Потом я видела, как ее вели. Они в конце стояли, и блокпост их, и БТР", - вот что рассказывают соседи молодой учительницы.

Забрали в плен не только Викторию, — через несколько дней оккупанты вернулись и забрали ее мать и продержали женщину в подвале три дня, завязав глаза.

Спустя много недель после исчезновения Виктории из-за «Красного Креста» подтвердилась информация, что она находится в СИЗО Курской области. В плену учительница не шла на компромиссы и разговаривала с русскими исключительно на украинском языке. Об этом рассказали другие пленники.

К счастью, Виктория освобождена из плена и она вернулась домой.

Напомним, в плен ВСУ впервые попала женщина - что известно об оккупантке.

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