Решение Лукашенко о формировании совместной группировки войск основано на договоре так называемого Союзного государства, моли Беларуси угрожают Украина, Польша, Литва, но это лишь легенда, чтобы ввести российские войска на территорию Беларуси.

Об этом рассказал белорусский оппозиционный политик, представитель переходного кабинета оппозиции Павел Латушко в интервью DW.

«Нам было известно, что планируется формирование большой группировки войск РФ на территории Беларуси. Наши источники говорят о количестве до 120 000 человек, не одномоментно, а к концу февраля 2023 года», - заявил Латушко.

Оппозиционер уверен, что следующим этапом после прибытия в Беларусь российских военных будет мобилизация.

«Хотя Лукашенко не допускает этого слова. По нашим сведениям, военкоматы уже составляют списки, разосланы запросы про военнообязанных на госпредприятия, в медучреждения. Лукашенко будет называть это "срочные сборы", а не мобилизация», - рассказал Латушко.

Оппозиционный политик отмечает, что первая цель этих действий - создание для Украины угрозы повторного наступления с севера. Вторая - осуществление этого наступления.

В данный момент идет осуществление первой фазы, создания угрозы для Украины, чтобы сконцентрировать ВСУ вдоль границы с Беларусью.

Напомним, тем временем в Беларуси заметили эшелон с танками.

Также сообщалось, что Лукашенко официально объявил о размещении российских военных – что известно об их количестве.

Кроме того, Politeka.net писала, что озвучены направления, по которым войска могут двинуть из Беларуси.

Также Politeka.net сообщала, что второй Бучи, в случае наступления со стороны Беларуси, уже никто не допустит.