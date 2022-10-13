Об этом рассказал белорусский оппозиционный политик, представитель переходного кабинета оппозиции Павел Латушко в интервью DW.
«Нам было известно, что планируется формирование большой группировки войск РФ на территории Беларуси. Наши источники говорят о количестве до 120 000 человек, не одномоментно, а к концу февраля 2023 года», - заявил Латушко.
Оппозиционер уверен, что следующим этапом после прибытия в Беларусь российских военных будет мобилизация.
«Хотя Лукашенко не допускает этого слова. По нашим сведениям, военкоматы уже составляют списки, разосланы запросы про военнообязанных на госпредприятия, в медучреждения. Лукашенко будет называть это "срочные сборы", а не мобилизация», - рассказал Латушко.
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Оппозиционный политик отмечает, что первая цель этих действий - создание для Украины угрозы повторного наступления с севера. Вторая - осуществление этого наступления.
В данный момент идет осуществление первой фазы, создания угрозы для Украины, чтобы сконцентрировать ВСУ вдоль границы с Беларусью.
Напомним, тем временем в Беларуси заметили эшелон с танками.
Также сообщалось, что Лукашенко официально объявил о размещении российских военных – что известно об их количестве.
Кроме того, Politeka.net писала, что озвучены направления, по которым войска могут двинуть из Беларуси.
Также Politeka.net сообщала, что второй Бучи, в случае наступления со стороны Беларуси, уже никто не допустит.