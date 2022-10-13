Настроения некоторых высокопоставленных чиновников и представителей бизнес-элит можно описать, как истощение и подавленность, они ожидают, что политический и экономический климат ухудшится.

Об этом, со ссылкой на анонимных собеседников пишет издание The Washington Post.

«Понятно, что военная или политическая победа невозможна. Но и проигрыш невозможен. Это превращается в шахматную ситуацию, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже другого, а не двигаться невозможно», - цитирует издание одного из собеседников.

Оптимизм лета, когда, по словам одного из собеседников The Washington Post, многие в элите страны верили, что «мы все перевернем и найдем выход», полностью испарился. «Люди видят, что будущего нет», — сказал он.

Ожидается, что объявленная путиным мобилизация уже нанесла удар по популярности Путина, и когда с фронта начнут возвращаться трупы резервистов, ситуация может ухудшиться, считает московский бизнесмен.

«Через несколько месяцев в России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе», — сказал он. «Все зависит от фронта».

Также высокопоставленные бизнесмены жалуются, что сильно страдет бизнес. Свои инвестиционные планы все заморозили, а прежние надежды на то, что Россия может перенаправить торговые потоки с Запада через Китай, Казахстан и Индию, быстро развеялось

«Все совершенно расстроены. Настроение очень плохое», — сказал представитель бизнеса.

Представители российской элиты даже начали говорить о возможной смене руководства так, как никогда раньше за более чем 20 лет правления Путина. При этом никто не может сказать, как и когда это может произойти, уточняет газета.

«Мы начали входить в революционную ситуацию», — сказал один из собеседников издания.

«Все ждут чего-то отличного от того, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю».

Добавим, что плохие настроения в рядах российской элиты подтвердил и российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

«Говорят, всё более востребованной темой в чиновничьей среде становится поиск запасных аэродромов. Обсуждают, куда бежать, когда система навернётся. Проговаривают буквально все варианты - от респектабельных, вроде Эмиратов и Китая, до экзотических, вроде стран Чёрной Африки. Печально вздыхают о временах, когда можно было мечтать о Лондоне, Женеве, Праге или Вильнюсе», - написал Галлямов в своем Телеграм-канале.

Отметим, что тем временем российские СМИ сообщили о том, что военный комиссариат подтвердил гибель 5 жителей Челябинской области, которые были мобилизованы в регионе.

Как сообщила заместитель главы Коркинского района, мобилизованные россияне отправлялись от военного комиссариата Коркинского, Еманжелинского и Еткульского районов.

Напомним, ранее сообщалось, что враг Украины находится в загнаном положении - появилось очередное доказательство.

Также сообщалось, что впервые в плен ВСУ попала женщина.

Кроме того, Politeka.net писала об успехах ВСУ на Херсонщине.