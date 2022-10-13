Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, автор которой предлагает отменить безвизовый режим с Беларусью. Вопрос направлен в Кабинет министров на изучение, однако, и глава государства ответил на него.

На сайте Офиса президента 12 октября был опубликован комментарий президента, в котором он заявил, что сейчас пограничные пункты пропуска с Беларусью и так закрыты, кроме одного в Волынской области, через который могут возвращаться домой украинцы.

При этом граница Украины временно закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев. Вопрос об отмене безвизового режима Зеленский предложил рассмотреть правительству.

"Кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", – сообщил президент.

Автор петиции Константин Савров разместил ее еще 4 июля 2022 года. Он объяснил, что свободный въезд граждан Беларуси несет угрозу национальной безопасности Украины.

"Под видом граждан Беларуси могут свободно въехать те же граждане России, для которых отменен безвиз. Органы внутренних дел, как и министерство обороны, находятся в подчинении России и могут выдать любые документы тем же гражданам государства-агрессора. Беларусь пассивно участвует в нападении на Украину, позволяя делать все, что вредит нашей стране", – отметил автор.

Напомним, "Будущего нет": паника в российских элитах нарастает, заговорили о возможной революции.

Как сообщала Politeka, Российские "птички" стали падать все чаще, и этому есть причина: "Командование приняло найтупейшее решение".

Также Politeka писала, что "Следующий этап – мобилизация": назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.