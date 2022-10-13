На Полтавщине потерпели катастрофу сразу два украинских военных самолета.

Об этом, как пишет Politeka.net, на традиционном оналайн-брифинге сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Это произошло в предыдущие два дня. Судьба лётчиков пока неизвестна.

Лунин подчеркнул, что об этом вправе сообщать военные.

"Что касается гражданских, то я имею право ответить на ваши вопросы и скажу так - гражданское население не пострадало", - рассказал Лунин.

Между тем, в Сети уже опубликовали кадры с обломками самолетов. Обломки одного из них нашли в поле между селами Михайлики и Жоржевка.

"В результате падения произошел мощный взрыв, который слышали жители многих населенных пунктов громады", - сообщают в телеграмм-канале Шишаччина.

Судя по обломкам, это, возможно, был штурмовик СУ-25.

Напомним, ранее сообщалось, что чаще стали падать российские "птички", и тому есть причина.

Также сообщалось, что в русских элитах нарастает паника.

Кроме того, Politeka.net писала об успехах ВСУ в Херсонской области.