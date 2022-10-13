На территории временно оккупированной Херсонской области в плен Вооруженным силам Украины сдалась большая группа мобилизованных оккупантов.

Об этом "24 каналу" сообщили источники в украинских спецслужбах.

Примечательно, что командование отправило их как "пушечное мясо" на один из самых горячих участков фронта.

Несмотря на большое желание остаться в живых, оккупантам не разрешали сдаваться, поэтому они решили убить своего командира.

В Херсонскую область мобилизованных отправили без подготовки и необходимого обмундирования. Поэтому из-за скотского, неадекватного отношения командование "мобики" решили сдаться в плен ВСУ.

Однако перед сдачей в плен новоиспеченные оккупанты пытались уговорить командование об уходе на вторую линию фронта. Также они просили выдать им нужное снаряжение. Впрочем, эти просьбы были проигнорированы.

Договоренности с бойцами ВСУ о сдаче в плен оккупанты проводили без участия своего непосредственного командира. Узнав о плане мобилизованных, офицер нижнего звена пытался сопротивляться, но в результате был убит своими же подчиненными.

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