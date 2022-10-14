Как сообщает CNN со ссылкой на документы, в прошлом месяце SpaceX Маска отправила письмо в Пентагон, в котором идет речь, что она больше не может продолжать финансировать службу Starlink, как раньше.
В письме также озвучивалась просьба к американскому оборонному ведомству перенять финансирование по использованию Starlink для украинского правительства и армии. SpaceX утверждает, что это будет стоить более $120 млн до конца этого года и может достигнуть еще около $400 млн за весь следующий год.
«Мы не в состоянии в дальнейшем передавать терминалы в дар Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», — написал директор SpaceX по правительственным продажам в Пентагон в сентябрьском письме.
Среди документов SpaceX, отправленных в Пентагон и о которых узнали журналисты CNN, есть ранее не сообщавшийся прямой запрос, сделанный Маску в июле командующим украинскими вооруженными силами генералом Валерием Залужным.
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Залужный просили еще почти 8000 терминалов Starlink.
При этом в сопровождающем письме от одного из внешних консультантов SpaceX говорилось, что компания "сталкивается с ужасающе сложными решениями".
"Я не думаю, что у них есть финансовая способность предоставлять дополнительные терминалы или услуги, как об этом спрашивал генерал Залужный", – говорится в письме консультанта.
Отмечается, что такие письма приходят на фоне недавних сообщений о широкомасштабных перебоях в работе Starlink, когда украинские войска пытаются вернуть территорию, оккупированную Россией в восточной и южной частях страны.
Источники знакомые с аварийными ситуациями, сообщили, что они затронули всю линию фронта на момент 30 сентября и повлияли на все попытки украинцев прорваться через этот фронт.
Подчеркнем, что Starlink — это основной способ связи подразделений ВСУ на поле боя.
Напомним, ранее Илон Маск опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы общался с путиным перед отправкой твитов о "мирном плане по Украине".
"Нет, я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад, темой был космос", заявил Маск.
Также напомним, что ранее стали известны обстоятельства катастрофы украинского самолета.
Кроме того, Politeka.net писала о панике в российских элитах и поиске "запасного аэродрома".
Также сообщалось, что войска со стороны Беларуси могут вторгнуться в Украину в феврале.