«Оценить количество убитых сейчас абсолютно не реально, никто толком не считает».

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил в своем Телеграм-канале российский публицист и журналист Александр Невзоров, рассказав, что убитые мобилизованные уже есть и среди его знакомых.

«Не знаю, что там пишут про «первую похоронку» на мобилизунов из питера, но даже ко мне пришло уже семь, как минимум, известий о смертях питерских знакомых ( шесть - шапочные знакомые, а один хорошо знакомый - вежливый и прекрасно воспитаный продавец из питерского бутика)», - рассказал Невзоров.

Подробностей, по его словам, никто не знает. Также публицист подчеркнул, что телами «мобилизантов» рвы заполняются доверху.

«Разумеется, военкоматы «не в курсе», потому что сгребают русских мертвецов наступающие украинцы и особо не разбираясь прикапывают под слоем хлорки и земли. Оценить кол-во убитых сейчас абсолютно не реально. Никто толком не считает. Но запросы на хлорку, по сообщениям снабженцев ВСУ, выросли, примерно в три- четыре раза», - заявил публицист.

Невзоров также добавил, что судьба «мобилизантов» его волнует мало и сообщения, которые он получают – «прилетают» из его прошлой жизни.

«У любого из убитых был выбор. Смерть и хлорку они выбрали сами. Могли бежать, могли сесть, могли сдаться, но не участвовать в этой мерзости», - заключил Невзоров.

Добавим, тем временем российские власти признали гибель пяти мобилизованных из Челябинска, а военные блогеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных значительно выше из-за отсутствия подготовки, снаряжения и неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

Также стало известно о ликвидированном в Украине работнике мэрии Москвы.

Он не успел повоевать и несколько недель: его мобилизовали 23 сентября, а убили 10 октября.

По информации РосСМИ, 28-летний Алексей Мартынов руководил одним из отделений правительства Москвы. Знакомые утверждают, что у него не было никакого боевого опыта.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обрывают телефоны горячей линии "Хочу жить" с вопросами, как сдаться в плен.

Также сообщалось, что впервые в плен ВСУ попала женщина.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россию полетели похоронки на ликвидированніх в Украине новомобилизованных.