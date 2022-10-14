Владимир Путин надеется, что на будущих выборах в США снова победит республиканец Дональд Трамп или же его сторонники.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным.

Именно для этого, уверен Арестович, россия ищет пути переговоров, надеясь затянуть время до тех пор, пока в США не поменяется власть.

"Переговоры нужны для того, чтобы тянуть время до победы трампистов в США. Гитлер надеялся на армию Венка, а Путин на Трампа. Они лихорадочно держатся за этот шанс, как за последнее чудо", — отметил Арестович.

Добавим, тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио НВ" заявил, что в России осталось менее 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения ее войск в Украину, 24 февраля.

"Это время уже приближается. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных", – заявил Данилов.

По его словам, ракет советского образца, таких как зенитные С-300, у оккупантов "еще немного есть". Однако их гораздо меньше, чем было с начала вторжения.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.