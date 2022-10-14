Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

«Использование Shahed-131 уже более чем очевидно. Номер 431, иранская копия китайского двигателя MDR-208, который в свою очередь был скопирован с британского AR731 – все это и вправду говорит, что россия стала использовать меньшие БПЛА. В принципе, это было ожидаемо, ведь Shahed-136 серийно не производился в Иране, а является кустарным, мелкосерийным производством дронов», - отметил Коваленко.

По словам военного эксперта, не успела первая сотня этих БПЛА исчерпывать свою нумерацию от 200 до 299, как появилась следующая партия под №431.

«Причем совсем другого типа», - подчеркнул Коваленко.

Обозреватель «ИС» таже напомнил о словах президента Владимира Зеленского относительно заказа россией у Ирана 2,4 тыс дронов.

«Но, скажу вам так, заказать это одно, а получить заказ у страны, которая каждый дрон собирает вручную – это совсем другое. Вот уже и используют россияне дроны, с меньшей боевой частью и совсем другого типа», - пояснил эксперт.

Также Коваленко сообщил, что россия уже использует в Украине несколько типов иранских БПЛА. Shahed-136, Mohajer-6, Yasir и Ababil-2, а теперь уже и Shahed-131.

«Украина не просто утилизирует "вторую" армию в мире, но и всех её союзников. Например, Ирана», - заключил эксперт.

Добавим, тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов завил, что ВСУ сбивают 85-90% иранских дронов-камикадзе.

"Относительно "шахидов". К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество "шахидов", которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения достигает уже 85-90%, в зависимости от дня. Они их запускают много", – пояснил он.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороны Беларуси.