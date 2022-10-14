Сотрудники службы безопасности разоблачили 18-летнего агента России в Харьковской области. Приспешник врага был задержан "на горячем".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Соратника врага удавалось задержать «на горячем» во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным», - пишет прессслужба СБУ.

Согласно данным следствия, 18-летний житель Краснограда Харьковской области помогал врагу за денежное вознаграждение.

Следователи сообщили парню о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Вражескому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.

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