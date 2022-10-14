В Вооруженных силах Украины проходят службу более 40 тысяч женщин, состоящих на военных должностях.

Об этом сказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"В Вооруженных силах Украины сейчас проходят службу более 40 000 женщин, которые находятся на военных должностях. 8 000 из них – на офицерских должностях", – сказал он.

В настоящее время более 5 000 женщин находятся в районах, где ведутся активные боевые действия. Среди них есть командиры батарей, взводов, машин и командиры отделений беспилотной авиации, а также снайперы. Круг военных профессий, которые овладели украинкой, не уступает мужчинам.

Также напомним, что ранее стали известны обстоятельства катастрофы украинского самолета.

Кроме того, Politeka.net писала о панике в российских элитах и поиске "запасного аэродрома".

Также сообщалось, что войска со стороны Беларуси могут вторгнуться в Украину в феврале.