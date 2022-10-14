В России отменили авиарейс из Уфы в турецкую Анталию из-за того, что второму пилоту пришла повестка в армию и ему уже было запрещено пересечение границы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Согласно сообщению, пассажиров рейса авиакомпании Azur Air сначала два часа просто продержали на взлетно-посадочной полосе, а впоследствии объявили из-за громкой связи: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас оставить. самолет".

По словам туристов, проходивших регистрацию рядом со вторым пилотом, повестка ему поступила, когда тот еще был дома. Однако мужчина ее проигнорировал и никому об этом не рассказал. Так что пилота остановили на паспортном контроле.

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