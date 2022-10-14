Высокопоставленные сотрудники минобороны рф разработали черные списки «военкоров» (то есть пропагандистов).
Как передает ЧТД, по мнению министерства, микоторые недостаточно восторженно освещают войну и «дискредитируют» военное ведомство. Провинившимся грозят административные и уголовные дела.
"Об этом рассказали источники пропагандиста Семена Пегова. Во «вражеских списках» оказался он сам, канал «Рыбарь», Юрий Подоляка, Кристина Потупчик и т.д. Жаба и гадюка в деле", - пишет телеграм-канал.
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Также сообщалось, что Путин может врать о своем возрасте и семье, в которой вырос.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россию полетели первые похоронки на погибших в Украине "мобиков".