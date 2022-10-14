Российский массированный ракетный удар по городам Украины оказал существенное влияние на решения, принятые на встрече в формате "Рамштайн".

Об этом 24 канала сказал советник главы ОПУ Алексей Арестович. Он отметил, что после того, как Путин обстрелял Украину ракетами, в мире происходят титанические изменения.

Арестович отметил, что, даже судя по разным отрывкам, Украина получит машины разминирования, противодроновое оборудование и системы противовоздушной обороны.

"Золотой оружейный дождь, который посыпался на нас в течение двух дней, мы и близко не мечтали",– сказал советник главы ОПУ.

Ведь, отметил он, Запад заговорил о создании интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности, объединенных в единую систему. Франция же заявила о намерении поставить нам ПВО, хотя очень долго даже не хотела идти на эти разговоры.

"Нам уже называют 8 NASAMS, IRIS-T уже поставлены. Оно, конечно, не 60, как хотелось бы, но уже и это хорошо. Потому что NASAMS – это очень современный комплекс, такие прикрывают Белый дом",– заметил Арестович.

По словам советника главы ОПУ, Франция также продолжит давать нам САУ CAESAR, бронетранспортеры и боеприпасы в артиллерию.

Также напомним, что ранее стали известны обстоятельства катастрофы украинского самолета.

Кроме того, Politeka.net писала о панике в российских элитах и поиске "запасного аэродрома".

Также сообщалось, что войска со стороны Беларуси могут вторгнуться в Украину в феврале.