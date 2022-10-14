Российский массированный ракетный удар по городам Украины оказал существенное влияние на решения, принятые на встрече в формате "Рамштайн".
Об этом 24 канала сказал советник главы ОПУ Алексей Арестович. Он отметил, что после того, как Путин обстрелял Украину ракетами, в мире происходят титанические изменения.
Арестович отметил, что, даже судя по разным отрывкам, Украина получит машины разминирования, противодроновое оборудование и системы противовоздушной обороны.
"Золотой оружейный дождь, который посыпался на нас в течение двух дней, мы и близко не мечтали",– сказал советник главы ОПУ.
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Ведь, отметил он, Запад заговорил о создании интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности, объединенных в единую систему. Франция же заявила о намерении поставить нам ПВО, хотя очень долго даже не хотела идти на эти разговоры.
"Нам уже называют 8 NASAMS, IRIS-T уже поставлены. Оно, конечно, не 60, как хотелось бы, но уже и это хорошо. Потому что NASAMS – это очень современный комплекс, такие прикрывают Белый дом",– заметил Арестович.
По словам советника главы ОПУ, Франция также продолжит давать нам САУ CAESAR, бронетранспортеры и боеприпасы в артиллерию.
Также напомним, что ранее стали известны обстоятельства катастрофы украинского самолета.
Кроме того, Politeka.net писала о панике в российских элитах и поиске "запасного аэродрома".
Также сообщалось, что войска со стороны Беларуси могут вторгнуться в Украину в феврале.