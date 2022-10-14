В россиия начали выдавать повестки американцам.

О ситуации рассказал Roman Super:

"Никогда бы в такое не поверил, если бы речь не шла про моего друга Ромэна Баулина.

Сегодня ему пришла повестка. Пишут, что нужно явиться в военный комиссариат Коптевского района. При себе паспорт Доступный, военный билет и повестку.

Есть одна небольшая проблема. Вернее, две. Нет, три. Хотя даже, наверное, четыре. Но если быть точным — пять.

1) Ромэн не служил в армии и не учился на военном кафедре.

2) У Ромэна нет и никогда не было военного билета.

3) Ромэн вот уже 13 лет живёт в Нью-Йорке.

4) Ромэн гражданин США.

5) Ромэн в рот е*ал эту войну и российских военных преступников, ее развязавших.

А так, да, конечно. Рядовой цыгано-американец на прибыл. Встать. Лечь. Встать. Лечь. Встать. Лечь. Куда стрелять?".

Напомним, в плен ВСУ впервые попала женщина - что известно об оккупантке.

Также сообщалось, что в Россию полетели первые похоронки на "мобиков".

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