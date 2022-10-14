В россиия начали выдавать повестки американцам.
О ситуации рассказал Roman Super:
"Никогда бы в такое не поверил, если бы речь не шла про моего друга Ромэна Баулина.
Сегодня ему пришла повестка. Пишут, что нужно явиться в военный комиссариат Коптевского района. При себе паспорт Доступный, военный билет и повестку.
Есть одна небольшая проблема. Вернее, две. Нет, три. Хотя даже, наверное, четыре. Но если быть точным — пять.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Когда и где украинцам ждать 20-градусного мороза: синоптики дали ответ
"Выражаем соболезнования": стали известны обстоятельства крушения украинского самолета
Российские "птички" стали падать все чаще, и этому есть причина: "Командование приняло найтупейшее решение"
Цены на яйца взлетели, а на гречку поползли вниз: выяснились реальные причины
1) Ромэн не служил в армии и не учился на военном кафедре.
2) У Ромэна нет и никогда не было военного билета.
3) Ромэн вот уже 13 лет живёт в Нью-Йорке.
4) Ромэн гражданин США.
5) Ромэн в рот е*ал эту войну и российских военных преступников, ее развязавших.
А так, да, конечно. Рядовой цыгано-американец на прибыл. Встать. Лечь. Встать. Лечь. Встать. Лечь. Куда стрелять?".
Напомним, в плен ВСУ впервые попала женщина - что известно об оккупантке.
Также сообщалось, что в Россию полетели первые похоронки на "мобиков".
Кроме того, Politeka.net писала, что враг Украины находится в загнанном положении – и этому есть еще одно доказательство.