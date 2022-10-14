14 октября стало известно о мощном прилете на базу возле Белгорода в россии, где находилось подразделение Росгвардии .

Информацию обнародовал Юрий Мысягин, заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Мысягин опубликовал видео, на котором видны впечатляющие последствия пожара, произошедшего по прилету неизвестного объекта. Примечательно, что здание выгорело полностью – не осталось стен, остались только металлические основания армейских кроватей.

Когда камера несколько разворачивается, в кадр попадает большое производное шатром: возможно, там сейчас находятся выжившие после удара росгвардейцы.

Один из росвоенкоров сообщил в Telegram, что удар по базе Росгвардии действительно произошел. Россиянин отмечает, что база располагалась недалеко от села Октябрьского на Белгородщине. А неизвестный объект якобы прибыл из украинского села Казачья Лопань.

Кроме того, уточняются данные относительно пострадавших:

погибло - 3 чел.;

ранены – 14 человек.

Кроме сообщений военкора, пока нет официальных подтверждений информации о чрезвычайной ситуации. Поэтому пока неизвестно, действительно ли погибшие и ранены.

Отметим, расстояние от Октябрьского до Казачьей Лопани – около 14 км.

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