14 октября стало известно о мощном прилете на базу возле Белгорода в россии, где находилось подразделение Росгвардии .
Информацию обнародовал Юрий Мысягин, заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Мысягин опубликовал видео, на котором видны впечатляющие последствия пожара, произошедшего по прилету неизвестного объекта. Примечательно, что здание выгорело полностью – не осталось стен, остались только металлические основания армейских кроватей.
Когда камера несколько разворачивается, в кадр попадает большое производное шатром: возможно, там сейчас находятся выжившие после удара росгвардейцы.
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Один из росвоенкоров сообщил в Telegram, что удар по базе Росгвардии действительно произошел. Россиянин отмечает, что база располагалась недалеко от села Октябрьского на Белгородщине. А неизвестный объект якобы прибыл из украинского села Казачья Лопань.
Кроме того, уточняются данные относительно пострадавших:
- погибло - 3 чел.;
- ранены – 14 человек.
Кроме сообщений военкора, пока нет официальных подтверждений информации о чрезвычайной ситуации. Поэтому пока неизвестно, действительно ли погибшие и ранены.
Отметим, расстояние от Октябрьского до Казачьей Лопани – около 14 км.
Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.
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Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.