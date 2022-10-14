По инициативе Офиса генерального прокурора активы харьковского предприятия почти на 40 млн грн были арестованы.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора. Речь идет о корпоративных правах, нежилых помещениях. Владельцы компании, граждане РФ, платили деньги стране-агрессору.
Так, Шевченковская окружная прокуратура в Харькове обратилась в суд и добилась ареста активов компании. Теперь их передают в управление АРМА.
"При процессуальном руководстве окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.
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Среди учредителей компании находились трое граждан РФ, проживающих в Москве и Белгороде. Они зарабатывали в Украине, а налоги платили в бюджет агрессора.
"Кроме того, существует значительный риск принятия решений руководством по дальнейшему обеспечению на территории Украины производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором", - отмечают в ведомстве.
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