Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к путину с просьбой не вести политику в отношении стран Центральной Азии как бывшего Советского Союза.
Видео его выступления опубликовал казахский ресурс inform buro. Произошло это во время выступления на саммите "Россия – Центральная Азия" в Астане (Казахстан) 14 октября
"Почему на какой-то несчастный бизнесфорум в Таджикистане, мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил стратегический партнер. Что мы не так делаем?," – возмутился президент Таджикистана
Рахмон отметил, что Таджикистан всегда уважал интересы своего "главного стратегического партнера" в лице РФ, но в его стране тоже хотят испытывать уважение.
"Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то иностранцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики в страны Центральной Азии как бывший Советский союз", – заявил Рахмон.
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