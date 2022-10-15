Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", — подчеркнул он.
Кроме того, ночью четыре авиаудара дронами, а к утру еще 10 ракет С300 оккупанты выпустили по Запорожью. Подробности удара раскрыл глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
По его словам, в результате атаки БПЛА Shahed-136 в г. Запорожье разрушению подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Самая богатая певица Украины неожиданно вернулась на родину без мужа и детей: "Моя любовь..."
ЧП в больнице Днепра: пленный оккупант затеял побег
Стало известно о письме Залужного к Илону Маску: о чем просил главнокомандующий ВСУ
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Утром враш попал 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям. Информация о пострадавших уточняется.
Также председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне всю ночь терроризировали Никопольщину и ранили двух человек. Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.
В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. В городе побиты более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.
Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.
Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.
Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.