Утром в субботу, 15 октября, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", — подчеркнул он.

Кроме того, ночью четыре авиаудара дронами, а к утру еще 10 ракет С300 оккупанты выпустили по Запорожью. Подробности удара раскрыл глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, в результате атаки БПЛА Shahed-136 в г. Запорожье разрушению подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями.

Утром враш попал 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям. Информация о пострадавших уточняется.

Также председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне всю ночь терроризировали Никопольщину и ранили двух человек. Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. В городе побиты более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

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