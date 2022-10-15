Вечером 14 октября взрывы раздавались в оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Прожарка русни в Мелитополе продолжается💥Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери 💥💥💥 После очереди взрывов российские военные вывозили оттуда ликвидированную технику. Пусть не покоится с миром, как и сами решисты", - заявил мэр.

Кроме того, в утренней сводке Генштаба 15 октября подтвердили уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены 4 комплекса С-300.

На оккупированных территориях поступает большое количество раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

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