Это произошло в Новобаварском районе Харькова. В полицию поступила информация о том, что маленькая девочка живет в ненадлежащих условиях без родителей.

Как сообщил глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко, 14 октября инспекторы ювенальной превенции совершили выезд по месту жительства семьи.

Выяснилось, что родители оставили девочку на 75-летнюю бабушку и уехали в неизвестном направлении. В доме стражи порядка обнаружили грязь и антисанитарные условия для проживания девочки. Никаких документов на ребенка у женщины нет. По ее словам, внучке примерно 3 года.

Полицейские изъяли ребенка и доставили его в детскую больницу для медицинского обследования. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение родителей девочки для привлечения к ответственности согласно действующему законодательству.

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