Количество российских военных, что будет находиться в Беларуси в рамках развертывания "общей группировки войск", составит до 9 тыс человек.

Об этом на своей странице в twitter заявил помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.

"В Беларусь начали прибывать первые военные эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав СУГ (общей группировки войск). Переезд продлится несколько дней. Общая численность составит немногим менее 9 тысяч человек. Больше информации будет предоставлено на брифинге для военных атташе", - пишет он.

Эту новость прокомментировал военный аналитик Александр Коваленко, отметив, что ничего серьезного ожидать не стоит.

"Целлюлозная фабрика Белоруссии, оно министерство обороны Белоруссии заявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из России в РБ перебазируют 9 тыс российских военных.

Грубо говоря, это около 12 БТГр… И не военных, а чмобиков. К тому же не полноценных БТГр, а маршевых батальонов – то есть, без техники!

В общем, за ситуацией продолжаем наблюдать, но пока пока расходимся. Очередной цирк оказался слишком банально предсказуемым. Московский клоун решил поиграть на нервах с помощью минского клоуна. Результат более чем предсказуем", - отмечает Коваленко.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.