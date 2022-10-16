Соотношение потерь украинских защитников и российских кафиров составляет около 1 до 6,5.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook .

Как заявляет Маляр, по словам командующего ОК "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука, критический предел соотношения потерь - 1 к 8. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически "сыпаться".

Ковальчук также добавил, что оккупанты уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться еще не время.

"Напротив – надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать русскую армию с нашей земли", - написала Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что враг Украины находится в загнаном положении - появилось очередное доказательство.

Также сообщалось, что впервые в плен ВСУ попала женщина.

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