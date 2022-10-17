Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, атакован Шевченсковский район.

«Все службы следуют на место. Детали впоследствии. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!», - призвал Кличко.

Позже мэр уточнил, что в результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании.

"Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - рассказал мэр.

В свою очередь очевидцы сообщают, что на месте «прилета» бушует пожар.

«Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», - прокомментировал очередную атаку со стороны оккупантов глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай предлагает своему правительству начать оказывать военную помощь Украине - сравнимую с той, какую она получает от США или НАТО.

«Этим утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте», - написал Шай в своем Twitter.