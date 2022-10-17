Бывший музыкант российской группы «Аквариум», специалист по барокко и основатель фестиваля EarlyMusic Андрей Решетин заявил, что едет на фронт.

59-летний Решетин в разговоре с журналистами подчеркнул, что делает это добровольно и пожаловался, что комитет по культуре не дал ни копейки денег фестивалю, уничтожив весь его труд.

«А так как в основе моего труда — служение, я иду туда, где надо служить. Я иду служить. Если очень коротко», - объяснил Решетин свое желание взять в руки оружие.

Музыкант также утверждает, что «служение – это главное». Решетин при этом не скрыывает, что у него много долгов.

«Я выпускник, боец стройбата, поэтому немножко представляю себе, что там, какие-то страшные вещи. Я служил в стройбате», - рассказал Решетин о своих планах на фронте.

При этом музыкант также порассуждал на тему того, что важнейшей частью культуры является «отвага и доблесть».

В комментариях к публикации сами россияне оправдывают Решетина его отчаянием и количеством долгов:

«Не чокаясь», «Когда достали кредиторы», «Полный отрыв от реальности у человека... Хорошо б на медкомиссии психиатр внимательней присмотрелся...», «Видимо, совсем с долгами не справиться человеку, коль на такой безумный шаг пошёл», «Так хочется убивать?», «Пока! Наверное, по телику совсем смотреть нечего стало. Книжку бы почитал или в спортзал записался», «Кладбище выбрал?».

Напомним, сын российского музыканта и певца Игоря Талькова сообщил, что получил повестку. Ранее мужчина туверждал, что сам ехал воевать, добровольно, но друзья его остановили.

Также сообщалось, что дроны-камикадзе утром 17 октября атаковали Киев.

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