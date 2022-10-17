Как утверждается, переброску военной техники в этот раз заметили под Минском.
При этом на технике можно также увидеть новые тактические знаки – равносторонний белый треугольник.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Дроны-камикадзе атаковали Киев, пылает пожар: «Похоже на агонию»
Расстрел на полигоне в Белгороде обрастает новыми подробностями: "Началось все с того…"
"Не верьте никому!": российский офицер впал в истерику после присланной "подмоги" мобилизованных
"Это реальные планы": путин может аннексировать Беларусь до 2024 года, что известно
Добавим, что в свою очередь мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает, что режим Лукашенко продолжает снабжать российских оккупантов танками. Так, эшелон c 25-ю танками отправили в направлении Донецка.
Напомним, ранее стало известно, что в белорусские города начали прибывать эшелоны с военными "второй армии" для развертывания "общей группировки войск" о которой заявлял лукашенко.
"Переезд продлится несколько дней. Общая численность составит немногим менее 9 тысяч человек", — сообщил помощник министра обороны беларуси Валерий Ревенко.
Добавим, тем временем продолжается атака дронов-камикадзе на украинскую столицу.
В Киеве гремят взрывы, на месте "прилетов" пожары. О пострадавших пока не сообщается.
Также сообщалось, что российский музыкант, который работал с Гребенщиковым, идет воевать против украинцев добровольцем.
Напомним также, что появились подробности расстрела на российском полигоне. Очевидец утверждает, что погибших намного больше, чем об этом говорят.