На территории Беларуси создается так называемая совместная российско-белорусская группировка войска, в Сети появились кадры очередного военного эшелона.

Как утверждается, переброску военной техники в этот раз заметили под Минском.

При этом на технике можно также увидеть новые тактические знаки – равносторонний белый треугольник.

Добавим, что в свою очередь мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает, что режим Лукашенко продолжает снабжать российских оккупантов танками. Так, эшелон c 25-ю танками отправили в направлении Донецка.

Напомним, ранее стало известно, что в белорусские города начали прибывать эшелоны с военными "второй армии" для развертывания "общей группировки войск" о которой заявлял лукашенко.

"Переезд продлится несколько дней. Общая численность составит немногим менее 9 тысяч человек", — сообщил помощник министра обороны беларуси Валерий Ревенко.

Добавим, тем временем продолжается атака дронов-камикадзе на украинскую столицу.

В Киеве гремят взрывы, на месте "прилетов" пожары. О пострадавших пока не сообщается.

Также сообщалось, что российский музыкант, который работал с Гребенщиковым, идет воевать против украинцев добровольцем.

Напомним также, что появились подробности расстрела на российском полигоне. Очевидец утверждает, что погибших намного больше, чем об этом говорят.