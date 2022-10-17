Советник министра МВД Антон Геращенко, опубликовав кадры с места «прилета» сообщил, что под завалами слышны голоса людей.
"Я сейчас нахожусь в центре Киева, где иранский дрон ударил по жилому дому. Работают спасатели, под завалами слышны голоса людей".
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.
«В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов», - сообщил Кличко.
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Есть ли погибшие – пока неизвестно.
В сети также появились кадры еще одного здания после атаки – на видео огнем охвачено несколько помещений на верхних этажах.
Кадры с места атаки также опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Киев был атакован дронами-камикадзе утром 17 октября.
Также сообщалось, что названы цели и направления оккупантов для наступления в случае прорыва со стороны Беларуси.
Кроме того Politeka.net писала, что появились подробности расстрела на полигоне в Белгородской области.