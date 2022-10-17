Одна из атак иранских дронов-камикадзе утром 17 октября была осуществлена по жилому дому в центре Киева.

Советник министра МВД Антон Геращенко, опубликовав кадры с места «прилета» сообщил, что под завалами слышны голоса людей.

"Я сейчас нахожусь в центре Киева, где иранский дрон ударил по жилому дому. Работают спасатели, под завалами слышны голоса людей".

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

«В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов», - сообщил Кличко.

Есть ли погибшие – пока неизвестно.

В сети также появились кадры еще одного здания после атаки – на видео огнем охвачено несколько помещений на верхних этажах.

Кадры с места атаки также опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Киев был атакован дронами-камикадзе утром 17 октября.

Также сообщалось, что названы цели и направления оккупантов для наступления в случае прорыва со стороны Беларуси.

Кроме того Politeka.net писала, что появились подробности расстрела на полигоне в Белгородской области.