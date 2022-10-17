Представители правящей верхушки пока неспособны выступить против владимира путина, но они присоединятся, когда в рф начнутся народные бунты.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

"Сейчас любой переворот в России невозможен. Система там построена так, что люди во власти заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. Они имеют свое состояние, свое видение мира. Среди них есть сознательные люди, которые понимают всю сложившуюся сейчас критичность ситуации в России. Но они никогда не станут рупором каких-либо сдвигов. Те, кто иного мнения - их либо уничтожают, либо слишком запуганы, чтобы идти на какие-то кардинальные действия", - убежден он.

По словам представителя ГУР, есть вероятность, что в России может взбунтоваться народ, но это произойдет тогда, когда количество погибших на войне будет не десятки, а сотни тысяч.

"Народ пока тоже зомбирован пропагандой и запуган силовиками. Все понимают, что все решения единолично принимает единственное лицо. Люди могут жить в нищете, но они все равно не пойдут против своего царя. А вот когда будет сотни тысяч трупов - это уже будет другая ситуация", - добавил Черняк.

Эксперт также добавил, что россияне, тесно сотрудничающие с военной разведкой Украины, не могут заставить себя инициировать что-то вроде внутреннего переворота.

"Они ждут улицы. Когда поднимется улица, тогда к бунтам присоединятся и представители правящей "верхушки". Во всех структурах, в каждом министерстве есть люди, которые готовы присоединиться к этому процессу. Когда их "корабль" будет действительно идти ко дну, найдется немало тех, кто открестится от Путина", - подчеркнул представитель ГУР.

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