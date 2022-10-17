Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны запускают новый проект под пилотным названием "Бавовна в Москве".

Об этом Фонд сообщил в Facebook.

Отмечается, что инициатива связана с работой на дальних дистанциях.

"Команда "Повернись живым" работает над проектом около двух месяцев и на днях финально его законтрактовала. Подробную информацию о проекте и его стоимость предоставим впоследствии, а пока - обращаемся к тысячам наших благотворителей. Мы ошеломлены количеством предложений задонатить "на большой бум". Но финансовая составляющая проекта уже реализована", – рассказали организаторы.

Напомним, оккупанты штурмуют Бахмут и Авдеевку.

Также сообщалось, что в Израиле наконец заговорили о военной помощи Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, как изменилось положение оккупантов после подрыва Крімского моста.