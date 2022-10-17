Очередной масштабный обмен пленниками удалось провести сегодня. Особенно эмоционален и действительно особенный - освобождены из плена 108 женщин.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых ждали родные.

37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов.

Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских.

Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ордло, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.

Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за «слишком проукраинскую позицию», выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные «шпионаж» и «терроризм».

Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход.

При обменах всегда много рисков, которые нужно просчитывать с момента подготовки и во время самого процесса", - отметил глава Офиса президента.

Как добавил Ермак, сейчас все девушки будут проходить медицинское освидетельствование, реабилитацию. Будут обнимать родных, своих детей, восстанавливаться.