В рамках сегодняшнего обмена вернули Викторию Обидину — медикиню, которую во время эвакуации из "Азовстали" разлучили с дочерью.
Как сообщает 24 канал , сегодня у них наконец-то получится обняться.
Мать осталась в фильтрационном лагере на территории "ДНР", а девочку из Запорожья позже забрали родственники.
Напомним, во время эвакуации из Мариуполя 8 мая российские оккупанты разлучили женщину и ее 4-летнюю дочь Алису. В колонне с эвакуированными мариупольцами в Запорожье прибыла только девочка, ее маму оставили в фильтрационном лагере.
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Экс-командир полка Максим Жорин отметил, что мама Алисы была военным медиком и круглосуточно оказывала помощь раненым на «Азовстали».
Напомним, очередной масштабный обмен пленниками удалось провести 17 октября. Особенно эмоционален и действительно особенный - освобождены из плена 108 женщин.