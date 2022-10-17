В рамках сегодняшнего обмена вернули Викторию Обидину — медикиню, которую во время эвакуации из "Азовстали" разлучили с дочерью.

Как сообщает 24 канал , сегодня у них наконец-то получится обняться.

Мать осталась в фильтрационном лагере на территории "ДНР", а девочку из Запорожья позже забрали родственники.

Напомним, во время эвакуации из Мариуполя 8 мая российские оккупанты разлучили женщину и ее 4-летнюю дочь Алису. В колонне с эвакуированными мариупольцами в Запорожье прибыла только девочка, ее маму оставили в фильтрационном лагере.

Экс-командир полка Максим Жорин отметил, что мама Алисы была военным медиком и круглосуточно оказывала помощь раненым на «Азовстали».

4-річну дівчинку російські загарбники розлучили з матір’ю під час останньої евакуації цивільних з «Азовсталі» — про це повідомив полк «Азов». Маленька Аліса доїхала до Запоріжжя, а її маму залишили у фільтраційному таборі. Подальша доля жінки невідома pic.twitter.com/r9u0TOEkdH — hromadske (@HromadskeUA) May 8, 2022

Напомним, очередной масштабный обмен пленниками удалось провести 17 октября. Особенно эмоционален и действительно особенный - освобождены из плена 108 женщин.