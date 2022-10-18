Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, анализируя ситуацию.
По его словам, «началась вторая сложная фаза войны».
«От нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и военная, и политическая. Вполне возможно, что когда-нибудь впереди нас ждет продолжение мобилизации личного состава", — предупредил Арестович.
При этом, по его словам, военной помощи, которую предоставляет Запад, для решения задач, которые стоят перед армией, недостаточно.
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"Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон и Сватово, а со взятием не так все просто получается", - подчеркнул советник Офиса президента.
Также Арестович отметил, что после успешной операции в Харьковской области все «немного расслабились» и стали забывать, что воевать приходится с подлым противником, который способен на все ради сохранения власти. Так, по словам советника ОП, мобилизованные российские солдаты действительно необученные, но их много, и они все равно могут стрелять.
"Если сюда приедет миллион российских мобилизованных, то и нам понадобится мобилизация", — предупредил представитель ОП.
Путин, подчеркнул Арестович, непременно проиграет, но цена этой победы будет высока.
«Впереди возможно непростое время, но оно уже не будет таким тяжелым как 24-го февраля», - считает советник ОП.
Напомним, из-за иранских дронов-камикадзе у Украины возникла еще одна серьезная проблема.
Также сообщалось, что увеличилось количество жертв в результате падения военного самолета на жилой квартал в россии.
Кроме того Politeka.net писала, что над Кремлем заметили зловещий знак.